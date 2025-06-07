Онофрійчук — перша українська чемпіонка Європи в багатоборстві у XXI столітті

Це лише третя подібна перемога в історії України

близько 15 годин тому

Таїсія Онофрійчук
Фото: Максим Підопригора
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук увійшла в історію, ставши першою представницею України у XXI столітті, яка виборола титул чемпіонки Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.

17-річна спортсменка здобула золото на континентальній першості в естонському Таллінні. 

До Таїсії цю вершину вдавалося підкорити лише двом українкам — Катерині Серебрянській у 1996 році та Олені Вітриченко у 1997-му. Таким чином, Онофрійчук стала третьою гімнасткою в історії незалежної України, яка здобула медаль вищого ґатунку в особистому багатоборстві, та першою, хто зробила це у новому столітті.

Історичне золото для України! Онофрійчук — чемпіонка Європи у багатоборстві.

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Художня гімнастикаНовини СпортуТаїсія Онофрійчук