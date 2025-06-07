Онофрійчук — перша українська чемпіонка Європи в багатоборстві у XXI столітті
Це лише третя подібна перемога в історії України
близько 15 годин тому
Фото: Максим Підопригора
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук увійшла в історію, ставши першою представницею України у XXI столітті, яка виборола титул чемпіонки Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві.
17-річна спортсменка здобула золото на континентальній першості в естонському Таллінні.
До Таїсії цю вершину вдавалося підкорити лише двом українкам — Катерині Серебрянській у 1996 році та Олені Вітриченко у 1997-му. Таким чином, Онофрійчук стала третьою гімнасткою в історії незалежної України, яка здобула медаль вищого ґатунку в особистому багатоборстві, та першою, хто зробила це у новому столітті.
Історичне золото для України! Онофрійчук — чемпіонка Європи у багатоборстві.