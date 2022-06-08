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Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»

Українська гімнастка – про дебютну перемогу на етапі Кубка світу
Художня гімнастика
12:56
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Вікторія Онопрієнко / Фото - Getty Images
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко в Instagram повідомила, що свою дебютну перемогу на етапі Кубка світу в Пезаро (Італія) присвячує рідній країні, а також народу України і ВСУ.

«Перемога – головна мета для кожного спортсмена. Шлях до неї завжди важкий, з малими і великими перешкодами, з падіннями і злетами, сльозами і радістю, синцями і стертими колінами. Однак коли впевнений заради чого і кого ти хочеш перемагати, ніхто і ніщо не може перешкодити тобі на цьому шляху».


«Я точно знаю, чому сьогодні щодня долаю цей шлях і чому буду і далі боротися і перемагати».


«Це золото я присвячую героїчним і відважним ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі. Україна переможе, вірю в це всім серцем».




Раніше стала відома заявка збірної України на чемпіонат Європи-2022 з художньої гімнастики.
Володимир Кириченко
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Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика)

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