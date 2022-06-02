Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії

Після турніру в Пезаро українки відправляться на чемпіонат Європи

На етап Кубка світу в італійському Пезаро заявилося вісім українських гімнасток.



У одиночних змаганнях виступлять Вікторія Онопрієнко і Меланія Тур. У групових вправах Україну представлять Дарина Дуда, Діана Баєва, Єлизавета Аззана, Єлизавета Набівач, Карина Сидорак і Олександра Ющак.

Відзначимо, що турнір пройде з 3 по 5 червня.

Після Пезаро збірна України відправиться в Тель-Авів для підготовки до чемпіонату Європи. Фінансування підготовки збірної і її участі на чемпіонаті Європи взяла на себе Федерація гімнастики Ізраїлю.