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﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»

Українка заявила, що готова перемагати на чемпіонаті Європи
Художня гімнастика
10:58
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко в Instagram прокоментувала перемогу на етапі Кубка світу в Пезаро (Італія), яка стала для неї дебютною в змаганнях такого рівня.

«У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт, на якому ми боремось задля нашої спільної й найбажанішої перемоги, задля майбутнього вільної та незалежної України.

Закінчився Кубок Світу в Італії. Вітаю нашу команду, ми – великі молодці, у такий надскладний час, ми показали гарний результат. Далі – більше.

Побачимось на чемпіонаті Європи. Ми налаштовані перемагати. Слава Україні і її героям».

Як повідомлялося, у заявку збірної України на чемпіонат Європи потрапили 12 гімнасток.


Карен Агабекян
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Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика)

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