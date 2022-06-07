﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»

Українка заявила, що готова перемагати на чемпіонаті Європи

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко в Instagram прокоментувала перемогу на етапі Кубка світу в Пезаро (Італія), яка стала для неї дебютною в змаганнях такого рівня.



«У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт, на якому ми боремось задля нашої спільної й найбажанішої перемоги, задля майбутнього вільної та незалежної України. Закінчився Кубок Світу в Італії. Вітаю нашу команду, ми – великі молодці, у такий надскладний час, ми показали гарний результат. Далі – більше. Побачимось на чемпіонаті Європи. Ми налаштовані перемагати. Слава Україні і її героям».

Як повідомлялося, у заявку збірної України на чемпіонат Європи потрапили 12 гімнасток.



