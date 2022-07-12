Всесвітні ігри-2022 – в Youtube XSPORT. Прямі трансляції, огляди і перемоги українців
Рева завоював для України 24-ту медаль Всесвітніх ігор
Українець вперше опинився на п'єдесталі
12 липня 21:39
У Бірмінгемі, США, на Всесвітніх іграх-2022 українець Роман Рева завоював бронзову медаль в ушу в дисципліні Чан Цюань.
Золота медаль дісталася індонезійця Едгару Марвело, а срібло за корейцем Хасунг Лі.
Нагадаємо, раніше українська делегація на Всесвітніх іграх зустрілася з конгресменом США.
На поточний момент збірна України йде в числі лідерів Всесвітніх ігор.
Коментарі 0