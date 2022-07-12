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Всесвітні ігри 2022. День 5

Рева завоював для України 24-ту медаль Всесвітніх ігор

Українець вперше опинився на п'єдесталі
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12 липня 21:39
Рева завоював для України 24-ту медаль Всесвітніх ігор

У Бірмінгемі, США, на Всесвітніх іграх-2022 українець Роман Рева завоював бронзову медаль в ушу в дисципліні Чан Цюань.

Золота медаль дісталася індонезійця Едгару Марвело, а срібло за корейцем Хасунг Лі.

Нагадаємо, раніше українська делегація на Всесвітніх іграх зустрілася з конгресменом США.

На поточний момент збірна України йде в числі лідерів Всесвітніх ігор.

Карен Агабекян
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Роман Рева Всесвітні ігри

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