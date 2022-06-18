Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Чорний пояс. Художній фільм
10:45
Стронгмен. Чемпіонат України. 110кг

Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022

В української гімнастки є шанс поборотися за медалі континентальної першості
Художня гімнастика
08:24
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко вийшла в фінали в особистому багатоборстві та вправах з обручем на чемпіонаті Європи, який проходить в Тель-Авіві (Ізраїль).

Онопрієнко стала 7-ю в багатоборстві і 4-ю – у вправах з обручем, також вона – 2-а запасна в фіналі з булавами.

Інша українка Меланія Тур показала 27-й результат в багатоборстві (3 -я запасна в фіналі).

Континентальна першість з художньої гімнастики завершиться 19 червня.

Склад збірної Україна на ЧЄ-2022.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Художня гімнастика
08 червня 12:56
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
Художня гімнастика
07 червня 10:58
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Художня гімнастика
05 червня 20:27
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Художня гімнастика
02 червня 19:58
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
Художня гімнастика
01 червня 18:11
Онопрієнко, Тур та ще 10 гімнасток виступлять на чемпіонаті Європи-2022
Онопрієнко, Тур та ще 10 гімнасток виступлять на чемпіонаті Європи-2022
Художня гімнастика
19 травня 14:29

Новини: Художня гімнастика

Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
08:24
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
16 червня 18:46
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
08 червня 12:56
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
07 червня 10:58
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
06 червня 12:11
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
05 червня 20:27
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
02 червня 19:58
Ірина Дерюгіна: «Завдяки Сергію Бубці всій команді проплатили поїздку на Кубок світу»
Ірина Дерюгіна: «Завдяки Сергію Бубці всій команді проплатили поїздку на Кубок світу»
02 червня 19:12
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
01 червня 18:11
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Всі новини