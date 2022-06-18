Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
В української гімнастки є шанс поборотися за медалі континентальної першості
08:24
Вікторія Онопрієнко / Фото - FacebookУкраїнська гімнастка Вікторія Онопрієнко вийшла в фінали в особистому багатоборстві та вправах з обручем на чемпіонаті Європи, який проходить в Тель-Авіві (Ізраїль).
Онопрієнко стала 7-ю в багатоборстві і 4-ю – у вправах з обручем, також вона – 2-а запасна в фіналі з булавами.
Інша українка Меланія Тур показала 27-й результат в багатоборстві (3 -я запасна в фіналі).
Континентальна першість з художньої гімнастики завершиться 19 червня.
Склад збірної Україна на ЧЄ-2022.