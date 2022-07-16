Ви не «Za перемогу», ви «Za геноцид в Україні»! Різатдінова - російським спортсменам
Різатдінова: «Бабуся переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують»
Тому Анна не спілкується з бабусею на тему війни
09:44
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Анна Різатдінова розповіла про проблеми в спілкуванні з бабусею, яка проживає в Криму.
«Я не спілкуюся більше з бабусею на тему війни, вона літня людина, їй 80 років.
Вона переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують. Вона як сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємося.
У мене ще є родичі в Санкт-Петербурзі, там, слава богу, люди все розуміють, хочуть виїхати, тому що знають, що в дійсності відбувається.
Підтримують, постійно запитують, як ми і що. А є люди, на жаль, повністю зомбовані».
Нагадаємо, раніше Різатдінова розповіла, як її прокляв весь «російський світ».