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Різатдінова: «Бабуся переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують»

Тому Анна не спілкується з бабусею на тему війни
Художня гімнастика
09:44
Різатдінова: «Бабуся переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують»

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Анна Різатдінова розповіла про проблеми в спілкуванні з бабусею, яка проживає в Криму.

«Я не спілкуюся більше з бабусею на тему війни, вона літня людина, їй 80 років.

Вона переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують. Вона як сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємося.

У мене ще є родичі в Санкт-Петербурзі, там, слава богу, люди все розуміють, хочуть виїхати, тому що знають, що в дійсності відбувається.

Підтримують, постійно запитують, як ми і що. А є люди, на жаль, повністю зомбовані».

Нагадаємо, раніше Різатдінова розповіла, як її прокляв весь «російський світ».


Карен Агабекян
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Анна Різатдінова

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