Різатдінова: «Бабуся переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують»

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Анна Різатдінова розповіла про проблеми в спілкуванні з бабусею, яка проживає в Криму.

Вона переконана в тому, що це вимушена операція і що нас рятують. Вона як сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємося.

У мене ще є родичі в Санкт-Петербурзі, там, слава богу, люди все розуміють, хочуть виїхати, тому що знають, що в дійсності відбувається.

Підтримують, постійно запитують, як ми і що. А є люди, на жаль, повністю зомбовані».