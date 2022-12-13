Різатдінова: «російські та білоруські спортсмени мовчать, що насправді – згода з війною»

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 Анна Різатдінова в інтерв'ю порталу Nau.ch розповів, чому російські спортсмени не можуть виступати на міжнародних турнірах.



Як можуть одночасно брати участь в міжнародних змаганнях українські спортсмени, що тренуються в бункерах і російські спортсмени, що тренуються в спокої? Це повний абсурд. російські і білоруські спортсмени мовчать, що насправді – згода з війною.

Цю ситуацію оцінили б по-іншому, якби самі спортсмени публічно заявили про те, що вони проти війни і таким чином чітко відмежувалися від неї».