Різатдінова: «8 років Україна намагається захищатися, захистити свій народ і свої кордони»
Різатдінова: «російські та білоруські спортсмени мовчать, що насправді – згода з війною»
Українка зазначила, що на міжнародних турнірах не повинно бути агресорів
13 грудня 21:17
Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 Анна Різатдінова в інтерв'ю порталу Nau.ch розповів, чому російські спортсмени не можуть виступати на міжнародних турнірах.
«Поки летять ракети, поки гинуть українські спортсмени, поки руйнується вся спортивна інфраструктура, поки на фронті воюють наші батьки і брати, я вважаю, що це правильно (відсторонення).Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Різатдіновой написав лише одна людина, наближений до збірної росії.
Як можуть одночасно брати участь в міжнародних змаганнях українські спортсмени, що тренуються в бункерах і російські спортсмени, що тренуються в спокої? Це повний абсурд. російські і білоруські спортсмени мовчать, що насправді – згода з війною.
Цю ситуацію оцінили б по-іншому, якби самі спортсмени публічно заявили про те, що вони проти війни і таким чином чітко відмежувалися від неї».
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