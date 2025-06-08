Таїсія Онофрійчук здобула бронзу на ЧЄ у вправах з обручем
17-річна українка поступилася лише представницям Болгарії та Італії
близько 11 годин тому
Таїсія Онофрійчук
17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола бронзову медаль у вправі з обручем на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що проходить у Таллінні, Естонія.
Результат українки склав 29,850 балів.
Золото у цій дисципліні здобула болгарка Стіліана Ніколова з оцінкою 30,300, а срібло дісталося італійці Софії Раффаелі (30,050).
Нагадаємо, раніше Онофрійчук тріумфувала, завоювавши історичне золото в багатоборстві.