Таїсія Онофрійчук здобула бронзу на ЧЄ у вправах з обручем

17-річна українка поступилася лише представницям Болгарії та Італії

близько 11 годин тому

Таїсія Онофрійчук
Таїсія Онофрійчук
Олег Гончар

Олег Гончар

17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола бронзову медаль у вправі з обручем на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, що проходить у Таллінні, Естонія.

Результат українки склав 29,850 балів.

Золото у цій дисципліні здобула болгарка Стіліана Ніколова з оцінкою 30,300, а срібло дісталося італійці Софії Раффаелі (30,050).

Нагадаємо, раніше Онофрійчук тріумфувала, завоювавши історичне золото в багатоборстві.

Поділитись

Художня гімнастикаНовини СпортуТаїсія Онофрійчук