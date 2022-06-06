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У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023

Змагання не відбудуться в москві
Художня гімнастика
12:11
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
Фото: europeangymnastics.com

Виконавчий комітет Європейського гімнастичного союзу вирішив забрати у росії право на проведення чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики.

Через повномасштабне вторгнення рф на територію України змагання не відбудуться в Москві. Тендер на організацію відновлений і у бажаючих є час до 24 червня аби залишити свою заявку.

Нагадаємо, що Вікторія Онопрієнко перемогла на етапі Кубку світу.

Олег Шумейко-молодший
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війна

Коментарі 1

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6 червня 2022р. 12:32
А как же алиночка,,,,??????
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