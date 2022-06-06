У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023

Змагання не відбудуться в москві

Фото: europeangymnastics.com

Виконавчий комітет Європейського гімнастичного союзу вирішив забрати у росії право на проведення чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики.



Через повномасштабне вторгнення рф на територію України змагання не відбудуться в Москві. Тендер на організацію відновлений і у бажаючих є час до 24 червня аби залишити свою заявку.

Нагадаємо, що Вікторія Онопрієнко перемогла на етапі Кубку світу.