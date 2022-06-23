Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
18:20
Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022

12 країн Європи заслужили таку квоту в індивідуальному багатоборстві
Художня гімнастика
15:49
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
Вікторія Онопрієнко / Фото - Facebook
Збірна України з художньої гімнастики отримала максимальну квоту на чемпіонат світу 2022 року, який пройде з 14 по 18 вересня в Софії ( Болгарія ).

У поточному році кількість гімнасток, яке може виставити федерація в індивідуальному багатоборстві на планетарний форум, визначається за результатами континентальних чемпіонатів.

У Європі 12 країн отримали право заявити 2 або 3 гімнасток на світову першість: Болгарія, Італія, Ізраїль, Німеччина, Азербайджан, Україна, Румунія, Іспанія, Угорщина, Франція, Греція і Латвія. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

Нагадаємо, на ЧЄ-2022, який напередодні завершився в Тель-Авіві ( Ізраїль ), українка Вікторія Онопрієнко брала участь у фіналі особистого багатоборства.

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вікторія Онопрієнко збірна України (художня гімнастика)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Художня гімнастика
18 червня 08:24
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Художня гімнастика
08 червня 12:56
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
Художня гімнастика
07 червня 10:58
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Художня гімнастика
05 червня 20:27
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Художня гімнастика
02 червня 19:58
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
Ізраїль профінансує участь збірної України в чемпіонаті Європи
Художня гімнастика
01 червня 18:11

Новини: Художня гімнастика

Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
15:49
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
18 червня 08:24
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
16 червня 18:46
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
Онопрієнко: «Це золото я присвячую ЗСУ, нашому незламному народу і моїй рідній землі»
08 червня 12:56
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
﻿Онопрієнко: «У кожного українця та українки сьогодні свій бойовий фронт»
07 червня 10:58
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
06 червня 12:11
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
Онопрієнко виграла етап Кубка світу в Італії
05 червня 20:27
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
Онопрієнко, Тур та ще шість українок виступлять на етапі Кубку світу в Італії
02 червня 19:58
Ірина Дерюгіна: «Завдяки Сергію Бубці всій команді проплатили поїздку на Кубок світу»
Ірина Дерюгіна: «Завдяки Сергію Бубці всій команді проплатили поїздку на Кубок світу»
02 червня 19:12
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Всі новини