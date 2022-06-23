Онопрієнко вийшла в фінали в багатоборстві і вправах з обручем на ЧЄ-2022
Україна отримала право заявити максимальну кількість гімнасток на чемпіонат світу-2022
12 країн Європи заслужили таку квоту в індивідуальному багатоборстві
15:49
Вікторія Онопрієнко / Фото - FacebookЗбірна України з художньої гімнастики отримала максимальну квоту на чемпіонат світу 2022 року, який пройде з 14 по 18 вересня в Софії ( Болгарія ).
У поточному році кількість гімнасток, яке може виставити федерація в індивідуальному багатоборстві на планетарний форум, визначається за результатами континентальних чемпіонатів.
У Європі 12 країн отримали право заявити 2 або 3 гімнасток на світову першість: Болгарія, Італія, Ізраїль, Німеччина, Азербайджан, Україна, Румунія, Іспанія, Угорщина, Франція, Греція і Латвія. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.
Нагадаємо, на ЧЄ-2022, який напередодні завершився в Тель-Авіві ( Ізраїль ), українка Вікторія Онопрієнко брала участь у фіналі особистого багатоборства.
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