Україна здобула командне срібло на чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики

Це вже друге срібло для синьо-жовтих на дорослому Євро за останні три роки.

У командному заліку враховувалися всі результати, показані спортсменками у кваліфікаційних виступах як в особистих, так і в групових змаганнях серед дорослих. До підсумкової оцінки зараховували вісім найкращих результатів в індивідуальній програмі та два виступи у груповій.

У завершальний день турніру українські гімнастки вийдуть на старт у п’яти фінальних дисциплінах.

Історичне золото для України! Онофрійчук — чемпіонка Європи у багатоборстві.