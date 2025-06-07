Україна здобула командне срібло на чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики
Попереду — ще п’ять фіналів
близько 13 годин тому
Фото: Максим Підопригора
Збірна Україна завоювала срібну медаль у командних змаганнях на чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики.
Це вже друге срібло для синьо-жовтих на дорослому Євро за останні три роки.
У командному заліку враховувалися всі результати, показані спортсменками у кваліфікаційних виступах як в особистих, так і в групових змаганнях серед дорослих. До підсумкової оцінки зараховували вісім найкращих результатів в індивідуальній програмі та два виступи у груповій.
У завершальний день турніру українські гімнастки вийдуть на старт у п’яти фінальних дисциплінах.
Історичне золото для України! Онофрійчук — чемпіонка Європи у багатоборстві.
Поділитись