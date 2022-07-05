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Чемпіонка світу: «російські спортсмени – нацисти»
Софія Бордінських відреагувала на допуск росіян до міжнародних турнірів
10:58
Софія Бордінських / Фото: Інстаграм
Чемпіонка молодіжного чемпіонату світу з самбо українка Софія Бордінских прокоментувала рішення Міжнародної федерації самбо (FIAS) про допуск росіян до турнірів.
«Російські спортсмени – нацисти. Вони агресори і не мають права брати участь в міжнародних турнірах». Мерзоти!»
Нагадаємо, росіяни виступатимуть на міжнародних турнірах під нейтральним статусом.
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