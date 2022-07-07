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Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»

Частина федерацій були проти допуску росіян до турнірів
Самбо
10:10
Федерація самбо України: «Рашисти знову брешуть»

Федерація самбо України прокоментувала в Facebook інформацію про те, що всі члени FIAS підтримали участь росіян в межународних турнірах під нейтральним статусом.

«Рашисти знову брешуть!

Віце-президент Міжнародної (FIAS), президент Європейської (EFS) і російської (ВФС) федерацій самбо Сергій Єлісєєв заявив, що всі члени ФІАС підтримують участь росіян у міжнародних турнірах. Хоча багато федерацій, особливо Національна федерація самбо України, зверталася з закликам дотриматися рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення росіян і білорусів від змагань. Нагадаємо, що провідні російські спортсмени декілька місяців тому офіційно підтримали кривавого диктатора і розв'язану ним криваву війну проти України».


Нагадаємо, раніше чемпіонка світу з України назвала російських спортсменів нацистами.

Карен Агабекян
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FIAS Федерація самбо України

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