У Кривому Розі було вбито президента міської федерації самбо
Очевидці повідомляють, що чули 7 пострілів
близько 19 годин тому
Євген Понирко / Фото - Facebook
У п’ятницю, 26 вересня, у Кривому Розі застрелили президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка. Про це повідомляє портал «СВОЇ».
За даними правоохоронців, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, ще одна особа отримала поранення.
Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
