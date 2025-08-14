Олег Гончар

Збірна України з самбо продовжує успішний виступ на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай), здобувши дві медалі у самбо.

Олександр Воропаєв виборов бронзу у ваговій категорії до 64 кг, перемігши за очками представника Киргизстану. Це стала четверта нагорода України в самбо на цих Іграх після трьох золотих медалей від Андрія Кучеренка (до 71 кг), Владислава Руднєва (до 79 кг) та Петра Давиденка (до 88 кг).

Ще одну бронзу принесла жіноча команда, яка у командному поєдинку перемогла збірну Єгипту. Таким чином, Україна здобула п’яту медаль у самбо.

Нагадаємо, раніше Україна виграла своє 12 золото на турнірі в Ченду.