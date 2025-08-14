Гліб Мазур приніс Україні 12-те золото Всесвітніх ігор-2025
Українець переміг у фіналі азербайджанця
близько 2 годин тому
Гліб Мазур
Український кікбоксер Гліб Мазур став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 у Ченду (Китай) у ваговій категорії до 63,5 кг (К-1).
Це перша золота медаль України в сьомий змагальний день і 12-те золото команди загалом.
У фіналі Мазур переміг азербайджанця Аміна Гулієва, здобувши свій перший титул Всесвітніх ігор. Раніше спортсмен із Павлограда став чемпіоном світу-2023 та дворазовим чемпіоном Європи.
Українські кікбоксерки Дарина Іванова та Аліна Мартинюк вибороли бронзові медалі Всесвітніх ігор
Нагадаємо, що після шостого дня Всесвітніх ігор Україна в медальному заліку була на третій позиції.