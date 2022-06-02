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Куліш здобув перемогу на етапі Кубку світу

Українець завоював золото в стрільбі з малокаліберної гвинтівки
Стрільба кульова
13:40
Куліш здобув перемогу на етапі Кубку світу
Фото: 18000.com.ua

Сергій Куліш став переможцем етапу Кубку світу в Азербайджані.

Українець завоював золото у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 м, майже на два пункти випередивши найближчого суперника.

Кубок світу. Азербайджан

1. Сергій Куліш (Україна) – 411,0 очок

2. Свапніл Кусале (Індія) – 409,1

3. Алекс Леппа (Фінляндія) – 407,8

Нагадаємо, що раніше Олена Костевич та Олег Омельчук завоювали срібло в міксті.


Олег Шумейко-молодший
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