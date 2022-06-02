Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу
Куліш здобув перемогу на етапі Кубку світу
Українець завоював золото в стрільбі з малокаліберної гвинтівки
13:40
Фото: 18000.com.ua
Сергій Куліш став переможцем етапу Кубку світу в Азербайджані.
Українець завоював золото у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 м, майже на два пункти випередивши найближчого суперника.
Кубок світу. Азербайджан
1. Сергій Куліш (Україна) – 411,0 очок
2. Свапніл Кусале (Індія) – 409,1
3. Алекс Леппа (Фінляндія) – 407,8
Нагадаємо, що раніше Олена Костевич та Олег Омельчук завоювали срібло в міксті.