Куліш і Тихова стали другими на етапі Кубка світу в міксті
Українці завоювали медалі на Кубку світу в Азербайджані
Наші стрілки завоювали срібло та бронзу в міксті
13:42
Фото: Львівська ОДА
Українські стрілки завоювали срібло та бронзу в міксті на етапу Кубку світу з кульової стрільби в Баку.
Юлія та Павло Коростильови стали другими, а Анастасія Німець та Максим Городинець третіми у стрільбі з малокаліберного пістолети на дистанції 25 м.
Нагадаємо, що Німець на змаганнях також завоювала бронзу в «одиночці».
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