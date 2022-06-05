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Українці завоювали медалі на Кубку світу в Азербайджані

Наші стрілки завоювали срібло та бронзу в міксті
Стрільба кульова
13:42
Українці завоювали медалі на Кубку світу в Азербайджані
Фото: Львівська ОДА

Українські стрілки завоювали срібло та бронзу в міксті на етапу Кубку світу з кульової стрільби в Баку.

Юлія та Павло Коростильови стали другими, а Анастасія Німець та Максим Городинець третіми у стрільбі з малокаліберного пістолети на дистанції 25 м.

Нагадаємо, що Німець на змаганнях також завоювала бронзу в «одиночці».

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Павло Коростильов Анастасія Німець

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