Українці завоювали медалі на Кубку світу в Азербайджані

Наші стрілки завоювали срібло та бронзу в міксті

Фото: Львівська ОДА

Українські стрілки завоювали срібло та бронзу в міксті на етапу Кубку світу з кульової стрільби в Баку.



Юлія та Павло Коростильови стали другими, а Анастасія Німець та Максим Городинець третіми у стрільбі з малокаліберного пістолети на дистанції 25 м.

Нагадаємо, що Німець на змаганнях також завоювала бронзу в «одиночці».