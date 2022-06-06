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Збірна Україна – переможець медального заліку етапу Кубка світу з кульової стрільби

Українські спортсмени в Баку завоювали 9 нагород
Стрільба кульова
16:51
Збірна Україна – переможець медального заліку етапу Кубка світу з кульової стрільби
Сергій Куліш / Фото - НОК України
Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу в Баку (Азербайджан) з кульової стрільби.

Українські спортсмени завоювали 9 медалей – 2 золотих, 4 срібних і 3 бронзових.
Медальний залік етапу Кубка світу:

1. Україна – 9 нагород – 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові

2. Республіка Корея – 8 – 5, 0, 4.

3. США – 7 – 3, 3, 1.

4. Франція – 6 – 3, 2, 1.
Останніми в українську скарбничку медаль поклали Максим Городинець, Володимир Пастернак і Павло Коростильов. Вони стали срібними призерами в стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед чоловічих команд.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (по кульовій стрільбі)

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