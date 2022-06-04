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Жіноча збірна України – тріумфатор етапу Кубка світу в Баку

Костевич, Німець і Ковальчук стали кращими в стрільбі з малокаліберного пістолета
Стрільба кульова
11:44
Жіноча збірна України – тріумфатор етапу Кубка світу в Баку
Жіноча збірна України з кульової стрільби / Фото - Facebook
Жіноча збірна України завоювала золоту медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який проходить в Баку (Азербайджані).

Олена Костевич, Анастасія Німець і Оксана Ковальчук виявилися на вершині п'єдесталу пошани в стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

У фіналі українські спортсменки перемогли команду Таїланду – 17:11.

Відзначимо, що для збірної України це вже п'ята медаль на турнірі.
Кубок світу з кульової і стендової стрільби. Баку, Азербайджан. Малокаліберний пістолет, 25м. Жінки

1. Україна

2. Таїланд

3. Південна Корея
Раніше чоловіча збірна України завоювала бронзу етапу Кубка світу.
Володимир Кириченко
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Теги

Олена Костевич збірна України (по кульовій стрільбі) Оксана Ковальчук

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