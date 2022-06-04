Збірна України піднялася на п’єдестал на етапі Кубку світу
Жіноча збірна України – тріумфатор етапу Кубка світу в Баку
Костевич, Німець і Ковальчук стали кращими в стрільбі з малокаліберного пістолета
11:44
Жіноча збірна України з кульової стрільби / Фото - FacebookЖіноча збірна України завоювала золоту медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби, який проходить в Баку (Азербайджані).
Олена Костевич, Анастасія Німець і Оксана Ковальчук виявилися на вершині п'єдесталу пошани в стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.
У фіналі українські спортсменки перемогли команду Таїланду – 17:11.
Відзначимо, що для збірної України це вже п'ята медаль на турнірі.
Кубок світу з кульової і стендової стрільби. Баку, Азербайджан. Малокаліберний пістолет, 25м. Жінки
1. Україна
2. Таїланд
3. Південна Корея
Раніше чоловіча збірна України завоювала бронзу етапу Кубка світу.
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