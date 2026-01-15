Олег Гончар

Міжнародний олімпійський комітет повідомив про допуск на Олімпійські ігри-2026 російських шорт-трекістів Івана Посашкова та Олени Крилової.

Вони з’явилися в списку індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) — це спортсмени з російськими або білоруськими паспортами, які отримали підтвердження про право участі та запрошення на Ігри.

Окрім цих спортсменів, МОК уже допустив до Олімпіади російських фігуристів Петра Гуменника та Аделію Петросян, білоруську фігуристку Вікторію Сафонову, а також російського скі-альпініста Нікіту Філіппова.

МОК наголосив, що Комісія з перевірки допуску індивідуальних нейтральних спортсменів (AINERP) оцінює відповідність кожного спортсмена з російським або білоруським паспортом вимогам участі в зимових Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні-2026, а також перевіряє їхній допоміжний персонал.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.

