Міжнародна федерація бобслея і скелетона скасувала рішення про відсторонення росії
Міжнародна федерація бобслея та скелетона відсторонила рашистів від всіх турнірів
Недопуск буде діяти до подальшого вирішення IBSF
17:15
IBSF / Фото - ibsf.orgМіжнародна федерація бобслея та скелетона (IBSF) відсторонила російських спортсменів від усіх міжнародних турнірів під егідою організації. Про це повідомляє офіційний сайт IBSF.
Делегати Міжнародного конгресу з бобслею і скелетону в Лозанні (Швейцарія) проголосували за відсторонення всіх спортсменів федерації бобслея росії від участі в змаганнях.
Недопуск буде діяти до подальшого вирішення Міжнародної федерації.
Після повномасштабного нападу рф на Україну IBSF призупинила членство російської федерації до липня 2022 року. Однак в червні організація скасувала своє рішення про відсторонення федерації бобслея росії.
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