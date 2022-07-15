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Міжнародна федерація бобслея та скелетона відсторонила рашистів від всіх турнірів

Недопуск буде діяти до подальшого вирішення IBSF
Скелетон
17:15
Міжнародна федерація бобслея та скелетона відсторонила рашистів від всіх турнірів
IBSF / Фото - ibsf.org
Міжнародна федерація бобслея та скелетона (IBSF) відсторонила російських спортсменів від усіх міжнародних турнірів під егідою організації. Про це повідомляє офіційний сайт IBSF.

Делегати Міжнародного конгресу з бобслею і скелетону в Лозанні (Швейцарія) проголосували за відсторонення всіх спортсменів федерації бобслея росії від участі в змаганнях.

Недопуск буде діяти до подальшого вирішення Міжнародної федерації.

Після повномасштабного нападу рф на Україну IBSF призупинила членство російської федерації до липня 2022 року. Однак в червні організація скасувала своє рішення про відсторонення федерації бобслея росії.
Володимир Кириченко
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