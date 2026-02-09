Олег Гончар

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що йому заборонили виступати на Олімпійських іграх-2026 в шоломі, на якому зображені українські спортсмени, що загинули внаслідок російської агресії. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Гераскевич назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету таким, що «розбиває серце», та заявив, що вважає його зрадою пам’яті спортсменів, які були частиною олімпійського руху.

За його словами, МОК не дозволяє вшанувати загиблих на спортивній арені, на яку вони більше ніколи не зможуть вийти. Українець також звернув увагу на те, що в минулому та сучасності існували прецеденти, коли подібні символічні вшанування допускалися.

«Цього разу для України вирішили встановити особливі правила». Владислав Гераскевич

Водночас Гераскевич повідомив, що готує офіційний запит до Міжнародний олімпійський комітет і має намір боротися за право виступати на Олімпіаді саме в цьому шоломі.