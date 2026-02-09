Олег Гончар

Український скелетоніст Владислав Гераскевич привернув увагу під час офіційного тренування на Олімпіаді-2026, з’явившись на трасі в шоломі із зображенням українських спортсменів, що загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Гераскевича, деякі з них були його особистими друзями.

Під час тренувальних заїздів українець продемонстрував конкурентні результати. У першій спробі він показав п’ятий час — 56,47 секунди, а в другій став третім із результатом 56,58 секунди. Наступні, третій і четвертий, тренувальні заїзди заплановані на 10 лютого, п’ятий і шостий — на 11 лютого. Медальні заїзди у скелетоні відбудуться 13 лютого.

Нагадаємо, що Гераскевич також був прапороносцем збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.