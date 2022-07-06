«Потрібно хоча б подати заявку». Гераскевичу, який звинувачує усіх, відповіла виконавча директорка НОК України

Сам Владислав почав збір коштів – з бажаних 100 000 євро за дві доби він зібрав 15

Владислав та Михайло Гераскевичі - одна з найкращих команд зі скелетону у світі

Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, який за час війни дав вже не одне інтерв'ю зі звинуваченнями на адресу НОК України і Міністерства молоді та спорту України, відповіла виконавча директорка Національного олімпійського комітету Наталія Коваленко. У відкритому доступі на сторінці Владислава в Facebook вона написала коментар у відповідь на скаргу Гераскевича про відсутність фінансування на його підготовку:

«Для отрімання коштів потрібно хоча б подати заявку».

Відзначимо, що два дні тому Владислав Гераскевич відкрив збір коштів, де заявив про бажання отримати на свою підготовку 100 000 євро. Поки вдалося залучити тільки 15 євро.

Важливо пам'ятати про те, як МОК на своєму офіційному сайті описав завдання Фонду солідарності, з якого за словами Гераскевича він «отримав 0 гривень». Фонд не надає спортсменам «живі» гроші, він покриває їхні витрати на поїздки, харчування, проживання та тренувальний процес:

«Основна мета Фонду – підтримувати рівень українського спорту, задовольняючи нагальні гуманітарні потреби українських елітних атлетів і спортсменів високого рівня, а також оплачувати їхню участь в зборах в Україні та за кордоном, що дозволяє їм готуватися до змагань».

В даний момент Владислав і його батько Михайло Гераскевич, який є і тренером сина, а також президентом Федерації бобслею і скелетона України, активно займаються волонтерською діяльністю. Про це в перші тижні війни Владислав розповів в нашому проєкті «Разом до перемоги!»:

За інформацією XSPORT Владислав Гераскевич не висловлював бажання відправитися на тренувальний збір в США. У штаті Юта Utah Olympic Legacy Foundation вже прийняла українських керлінгістів і фристайлістів.

Про це писало авторитетне інтернет-видання, присвячене олімпійському спорту Insidethegames.

Очевидно, що в Олімпійському парку Юта, де проходить етап Кубка світу з скелетону, умови для тренувань Владислава Гераскевича знайшлися б.

Американська сторона на своєму ресурсі зазначає, що організація безкоштовного тренувального збору для українців із зимових видів спорту проходила в тісній роботі з президентом НОК України Сергієм Бубкою. Хоча сам Владислав в своїх заявах зазначає, що НОК і Міністерство не мають ніякого відношення до подібних гуманітарних ініціатив закордонних спортивних баз і організацій.

Нагадаємо, що на останніх Олімпійських іграх Владислав Гераскевич зайняв 18 місце (4 роки тому він був 12). Поки український скелетон не відзначився жодною медаллю або призовим місцем на міжнародних змаганнях.

Також одна з підопічних Михайла Гераскевича – бобслеїстка Лідія Гунько – попалася на позитивній допінг-пробі. Президент української федерації пообіцяв довести, що спортсменка невинна.

Щоб не нарватися на грубощі від Михайла і Владислава Гераскевичів, які вони, зокрема, дозволяли собі в переписках з нашим колегою Олександром Сукманським, ми нагадуємо, що XSPORT завжди відкритий для заяв спортсменів, які підкріплені не тільки емоціями, а й фактами. Ми не бажаємо хайпувати на медійності скелетона!

До речі, Михайло Гераскевич вміє бути дуже відкритим і ввічливим, коли про його діяльність говорять добре.

Редакція XSPORT щиро дякує сім'ї Гераскевичів за просування скелетону в Україні, але і не забуває, що держава – в міру своїх можливостей – не шкодувала коштів на їхню команду в останні роки. Сподіваємось, що рівень популярності цього виду спорту серед наших вболівальників продовжуватиме так само невпинно зростати.

Також обов'язково потрібно не забувати про активну громадянську позицію представників нашого скелетона, їхню волонтерську діяльність та безкоштовних занять для дітей!

Допоможемо Фонду Гераскевича ТУТ! Адже поки що на сторінці в Instagram фонду тільки 175 підписників, в Telegram каналі 11, а в Twitter19.