Дівчина Джейка Пола виграла золоту медаль Олімпіади-2026
Лердам встановила рекорд Олімпійських ігор
близько 1 години тому
Ютта Лердам
Олімпійською чемпіонкою у ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів стала представниця Нідерландів Ютта Лердам, яка є дівчиною популярного влогера та боксера Джейка Пола.
У фінальному забігу вона показала результат 1:12.31 хвилини, оновивши олімпійський рекорд і впевнено випередивши суперниць.
Нідерланди також здобули срібну нагороду. Другий час показала співвітчизниця Лердам — Фемке Кок, забезпечивши своїй країні подвійний подіум у цій дисципліні. Бронзову медаль виборола представниця Японії Міхо Такагі, яка зуміла втримати місце в трійці найсильніших у щільній боротьбі.
Поділитись