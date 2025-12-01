Олег Гончар

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, яка є дівчиню влогера-боксера Джейка Пола, повідомила у соцмережах, що її збив автомобіль під час велопрогулянки.

За словами Ютти, водій їхав зустрічною смугою і писав у телефоні й збив її.

Лердам показала у відео рани на підборідді та руці, але заявила, що почувається добре.

«Тому чоловіку, який писав у телефоні і збив мене з дороги — хай щастить. Він може вважати себе щасливим, що я витривала. Не хвилюйтеся, я все ще здорова». Ютта Лердам

Лердам — срібна призерка Олімпіади-2022 на 1000 м і семиразова чемпіонка світу.

