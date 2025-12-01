Олег Гончар

За підсумками Світового туру 2025/26 Україна здобула три олімпійські ліцензії у шорт-треку.

У чоловіків квоти на дистанціях 500 м та 1500 м, у жінок на 500.

Зазначимо, що це на одну квоту більше, ніж на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, коли були 500 м у чоловіків та 1500 м у жінок.

Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.