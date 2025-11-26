Президентка МОК не стримала сліз під час запалення олімпійського вогню
Через негоду церемонію перенесли з античного стадіону до Археологічного музею
близько 1 години тому
Президентка МОК Кірсті Ковентрі розчулилася під час церемонії запалення олімпійського вогню зимових Ігор-2026 у Мілані.
Для дворазової олімпійської чемпіонки ця церемонія стала першою у новому статусі президентки МОК. Слова наводить пресслужба організації.
Промінь, який ми запалюємо сьогодні, несе не лише надії спортсменів, а й мрії всіх, хто вірить у силу спорту — силу, що надихає та об’єднує нас. Я не очікувала, що так розчулюся, але це місце справді особливе.
Через негоду церемонію довелося перенести з античного стадіону до Археологічного музею, а для запалення використовували резервний вогонь.
