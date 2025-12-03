Олег Гончар

У фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді збірна України фінішувала четвертою в естафеті 4×50 м вільним стилем, але вдруге за день оновила національний рекорд — 1:23.92.

Ключову роль зіграв 18-річний Нікіта Шеремет: його етап — 20.84 секунди — став найкращим часом в історії серед юніорів (попередній рекорд належав нідерландцю Кензо Сімонсу — 20.98 з 2019 року) та перевершив дорослий рекорд України Андрія Говорова (20.96 з 2016 року).

Шеремет — представник Одещини, чинний чемпіон світу серед юніорів на 50 м вільним стилем та срібний призер Євро-2025 на цій дистанції. Це його перший дорослий чемпіонат Європи.

На ЧЄ-2025 українець також заявлений на 50 м батерфляєм (вибув у кваліфікації) та 100 м вільним стилем — кваліфікація 5 грудня.