Денис Сєдашов

Збірна України зупинилася за 0,13 с від бронзи та фінішувала четвертою у фіналі чоловічої естафети 4×50 м вільним стилем на чемпіонаті Європи-2025 з плавання на короткій воді.

Відзначимо, що українці оновили національний рекорд, показавши час 1:23.92 хв.

У складі естафетної четвірки Україну представляли Нікіта Шеремет, Ілля Лінник, Владислав Бухов та Степан Бабенко.

Перемогу в цій дисципліні здобула збірна Італії, яка фінішувала з результатом 1:22.90 хв.

Олімпійську чемпіонку відсторонили на два роки за порушення антидопінгових правил.