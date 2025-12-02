Українські плавці — четверті на Євро-2025: до бронзи не вистачило всього 0,13 секунди
Переможцями стали італійці
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна України зупинилася за 0,13 с від бронзи та фінішувала четвертою у фіналі чоловічої естафети 4×50 м вільним стилем на чемпіонаті Європи-2025 з плавання на короткій воді.
Відзначимо, що українці оновили національний рекорд, показавши час 1:23.92 хв.
У складі естафетної четвірки Україну представляли Нікіта Шеремет, Ілля Лінник, Владислав Бухов та Степан Бабенко.
Перемогу в цій дисципліні здобула збірна Італії, яка фінішувала з результатом 1:22.90 хв.
