Бухов не пробився до півфіналу ЧС на дистанції 100 метрів
Український чемпіон світу зосередиться на своїй коронній дистанції
близько 1 години тому
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сінгапурі український плавець Владислав Бухов не зміг пробитися до півфіналу на дистанції 100 метрів вільним стилем.
23-річний плавець показав результат 50,43 секунди, посівши 47-ме місце в кваліфікації. До півфіналу пройшли 16 найкращих результатів.
Бухов, який є чинним чемпіоном світу на дистанції 50 метрів вільним стилем, готується до наступного старту. 1 серпня він виступить у кваліфікації на своїх коронних 50 метрів вільним стилем, де спробує поборотися за медалі.
Нагадаємо, Кетлін Ледекі встановила новий рекорд — найбільше золотих медалей у жінок.
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