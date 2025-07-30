Олег Гончар

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сінгапурі український плавець Владислав Бухов не зміг пробитися до півфіналу на дистанції 100 метрів вільним стилем.

23-річний плавець показав результат 50,43 секунди, посівши 47-ме місце в кваліфікації. До півфіналу пройшли 16 найкращих результатів.

Бухов, який є чинним чемпіоном світу на дистанції 50 метрів вільним стилем, готується до наступного старту. 1 серпня він виступить у кваліфікації на своїх коронних 50 метрів вільним стилем, де спробує поборотися за медалі.

Нагадаємо, Кетлін Ледекі встановила новий рекорд — найбільше золотих медалей у жінок.