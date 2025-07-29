Олег Гончар

Американська плавчиня Кетлін Ледекі здобула золото на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сінгапурі.

Час переможниці склав — 15:26.44. Він приніс Ледекі 22-гу золоту медаль на чемпіонатах світу, що зробило її найтитулованішою спортсменкою в історії турніру.

Вона перевершила рекорд росіянки Світлани Ромашиної (21 золото), але серед чоловіків рекорд утримує Майкл Фелпс із 26 перемогами.

У фіналі Ледекі випередила італійку Симону Куадареллу, яка фінішувала другою з часом 15:31.79, встановивши рекорд Європи. Третє місце посіла австралійка Лані Палістер із результатом 15:41.18.

Нагадаємо, раніше на чемпіонаті світу захворіла збірна США з плавання.