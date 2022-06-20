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Світовий бокс. Тижневик

Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині

Італієць випередив попереднього рекордсмена
Плавання
21:25
Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині

На чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022 в Будапешті (Угорщина) італійський плавець Томас Чеккон виграв зі світовим рекордом в плаванні на дистанції 100 метрів на спині.

Рекордний результат Чеккона склав 51,60 с.

Італійцю вдалося побити світовий рекорд американця Райана Мерфі – 51,85с., який в цьому запливі став другим.

Плавання. Чемпіонат світу. Чоловіки. На спині. 100м

1. Томас Чеккон (Італія) - 51,60 (світовий рекорд)

2. Райан Мерфі (США) - 51,97

3. Гантер Армстронг (США) - 51,98

Нагадаємо, раніше українець Михайло Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем.

Карен Агабекян
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Томас Чеккон Світовий рекорд

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