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Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині
Італієць випередив попереднього рекордсмена
21:25
На чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022 в Будапешті (Угорщина) італійський плавець Томас Чеккон виграв зі світовим рекордом в плаванні на дистанції 100 метрів на спині.
Рекордний результат Чеккона склав 51,60 с.
Італійцю вдалося побити світовий рекорд американця Райана Мерфі – 51,85с., який в цьому запливі став другим.
Плавання. Чемпіонат світу. Чоловіки. На спині. 100м
1. Томас Чеккон (Італія) - 51,60 (світовий рекорд)
2. Райан Мерфі (США) - 51,97
3. Гантер Армстронг (США) - 51,98
Нагадаємо, раніше українець Михайло Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем.
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