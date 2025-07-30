Олег Гончар

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сінгапурі український плавець Денис Кесіль не зміг пробитися до півфіналу на дистанції 200 метрів комплексним стилем.

24-річний спортсмен показав результат 2:02.86, посівши 31-ше місце в кваліфікації, тоді як до півфіналу пройшли 16 найкращих.

Кесіль також не зміг кваліфікуватися до півфіналу на 200 метрів батерфляєм.

Наступний старт українця запланований на 1 серпня, де він виступить у кваліфікації на дистанції 100 метрів батерфляєм.

Як повідомлялося, Бухов не пробився до півфіналу ЧС на дистанції 100 метрів.