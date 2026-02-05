Олег Гончар

Європейська федерація водних видів спорту European Aquatics ухвалила рішення допустити російських спортсменів до юнацьких та молодіжних змагань із національними символами — прапором і гімном. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Згідно з рішенням керівного органу, йдеться саме про змагання у вікових категоріях юніорів і молоді. Таким чином, російські спортсмени в цих вікових групах зможуть брати участь у стартах під своєю національною ідентичністю, на відміну від дорослих турнірів, де для представників РФ діють обмеження.

European Aquatics не уточнила, чи вплине це рішення на подальший статус росіян у змаганнях серед дорослих, а також не повідомила про можливі умови або додаткові вимоги для допуску. Очікується, що деталі застосування цього рішення будуть роз’яснені окремо.