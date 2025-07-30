Росіяни під нейтральним статусом виграли золото ЧС в командній естафеті
Команда «нейтральних атлетів B» виступила попри заборону МОК на участь росіян в командних турнірах
43 хвилини тому
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Сінгапурі розіграли нагороди в змішаній естафеті 4х100 м комплексним плаванням.
Перемогу здобула команда «нейтральних атлетів B» (Мірон Ліфінцев, Кирило Пригода, Дар’я Клєпікова, Дар’я Трофімова) з результатом 3:37,97, встановивши рекорд чемпіонатів.
Росіяни виступають під нейтральним статусом через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.
Срібло виборола команда Китаю (Сюй Цзяюй, Цінь Хайян, Чжан Юфей, У Цінфен) з часом 3:39,99, а бронзу — Канада (Кайлі Массе, Олівер Доусон, Джошуа Лієндо, Тейлор Рак) з результатом 3:40,90.
Згідно з рекомендаціями МОК від 2023 року, російські та білоруські спортсмени можуть брати участь лише як індивідуальні нейтральні атлети, а командні виступи заборонені. В плаванні останні обмеження вирішили обійти, через статус нейтральних атлетів у росіян.
Нагадаємо, українські рапіристки вибили росіянок з чемпіонату світу з фехтування.
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