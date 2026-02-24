Олег Гончар

Найтитулованіший олімпієць в історії Майкл Фелпс в інтерв'ю AS розкритикував керівництво USA Swimming напередодні ОІ-2028 у Лос-Анджелесі.

За словами американця, збірна США втратила беззаперечне лідерство у світовому плаванні. Він зазначив, що Австралія та інші країни регулярно виграють медалі, тоді як американська команда більше не має стабільної переваги. Фелпс висловив сподівання, що до домашньої Олімпіади ситуація зміниться.

Спортсмен також заявив, що намагався донести свою позицію до федерації, однак, за його словами, отримав відмову. Він наголосив на потребі більшої відкритості та відповідальності керівництва, а також на тому, що спортсмени мають бути головним пріоритетом. Окремо Фелпс звернув увагу на тривалий пошук генерального директора, який, за його словами, тривав 372 дні, що, на його думку, свідчить про управлінські труднощі.

Мене турбує нестача лідерів напередодні Олімпіади-2028 з огляду на те, що останні Ігри були не дуже вдалими. Пошук генерального директора у них зайняв 372 дні – це як взагалі? Не існує жодної компанії чи організації, яка б так зволікала. Я був готовий допомогти, але колишній керівник національної команди мені сказав, що взагалі не розуміє, про що я говорю. До спортсменів треба ставитися краще, і я не зупинюся, поки не досягну цього Майкл Фелпс

