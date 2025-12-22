Дворазовий олімпійський призер Михайло Романчук в інтерв’ю sport-express.ua оцінив сучасний рівень українського плавання:

Я думаю, що за підсумками останнього чемпіонату Європи на короткій воді в Польщі та чемпіонату світу в Сінгапурі (українські плавці не дісталися фінальних запливів у своїх дистанціях) ми розуміємо: стан нашої збірної наразі не є найкращим. Водночас у нас є чіткі орієнтири, до чого прагнути і в якому напрямку рухатися.

Нам хочеться бачити більше медалей, більше рекордів України та більше виходів до фіналів на міжнародній арені. Саме тому я, як віцепрезидент Федерації плавання, сьогодні тісно співпрацюю з президентом федерації та спортсменами, щоб мої ідеї та думки були втілені на практиці. Передусім це стосується покращення умов для спортсменів. Я впевнений, що саме це безпосередньо вплине на результати збірної на міжнародному рівні.