Говоров розкритикував антидопінгове рішення World Aquatics

Олег Гончар

Український плавець Андрій Говоров опублікував у соціальних мережах гнівний коментар, спрямований проти нового рішення World Aquatics, яке заборонило участь у своїх турнірах спортсменам, які брали участь в змаганнях, де дозволений допінг.

Говоров висловив обурення діями World Aquatics, наголосивши, що деякі спортсмени та тренери вже завершили кар’єру, відмовившись змагатися в системі, яку він вважає репресивною.

«Вони пішли на своїх умовах, і це правило їх не стосується».

Проте, за його словами, організація використовує нові правила, щоб тиснути на активних атлетів, які дотримуються антидопінгових норм, але хочуть брати участь у різних змаганнях, можливо, включно з альтернативними лігами, такими як International Swimming League (ISL).

«Ви не захищаєте спорт – ви караєте свободу волі та економічну свободу»

Він підкреслив, що такі дії не сприяють чистому спорту, а лише обмежують права спортсменів.

Говоров раніше завершив свою кар’єру в олімпійському плаванні, де працюють з World Aquatics та активно перевіряють на допінг.