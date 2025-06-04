Говоров розкритикував антидопінгове рішення World Aquatics
Українець заявив, що організація карає спортсменів замість захисту спорту
1 день тому
Український плавець Андрій Говоров опублікував у соціальних мережах гнівний коментар, спрямований проти нового рішення World Aquatics, яке заборонило участь у своїх турнірах спортсменам, які брали участь в змаганнях, де дозволений допінг.
Говоров висловив обурення діями World Aquatics, наголосивши, що деякі спортсмени та тренери вже завершили кар’єру, відмовившись змагатися в системі, яку він вважає репресивною.
«Вони пішли на своїх умовах, і це правило їх не стосується».
Проте, за його словами, організація використовує нові правила, щоб тиснути на активних атлетів, які дотримуються антидопінгових норм, але хочуть брати участь у різних змаганнях, можливо, включно з альтернативними лігами, такими як International Swimming League (ISL).
«Ви не захищаєте спорт – ви караєте свободу волі та економічну свободу»
Він підкреслив, що такі дії не сприяють чистому спорту, а лише обмежують права спортсменів.
Говоров раніше завершив свою кар’єру в олімпійському плаванні, де працюють з World Aquatics та активно перевіряють на допінг.
Поділитись