Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
Попередній рекорд також належав Кріштофу
21:11
Криштоф Мілак / Фото: The New York Times
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті олімпійський чемпіон, угорець Кріштоф Мілак встановив новий світовий рекорд в плаванні на 200 метрів батерфляєм.
У фіналі Мілак виграв з результатом 1.50,34 хв. Попередній світовий рекорд, який також належить Мілаку, становив – 1.50,73 хв.
ЧС-2022. Будапешт, Угорщина. Плавання. Чоловіки, 200 м, батерфляй
1. Кріштоф Мілак (Угорщина) - 1.50,34
2. Леон Маршан (Франція) - 1.53,37
3. Томору Хонда (Японія) - 1.53,61
Нагадаємо, раніше першу медаль Україні в плаванні приніс Михайло Романчук.
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