Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Це перша медаль ЧС-2022 для українських плавців
20:05
Михайло Романчук / Фото: НОК України
На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) українець Михайло Романчук виграв бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем.
25-річний українець в кваліфікації показав кращий результат (7:44.75). У фіналі українець поліпшив свій час, оновивши свій же попередній рекорд України з 7:41.28 хв. до 7: 40.05 хв. При цьому, в фіналі він поступився Боббі Фінке з США і Флоріанові Веллброку з Німеччини.
ЧС-2022. 800 метрів. Вільний стиль. фінал
1. Боббі Фінке (США) - 7:39.36
2. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 7:39.63
3. Михайло Романчук (Україна) - 7:40.05
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