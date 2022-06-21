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Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України

Це перша медаль ЧС-2022 для українських плавців
Плавання
20:05
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Михайло Романчук / Фото: НОК України

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) українець Михайло Романчук виграв бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем.

25-річний українець в кваліфікації показав кращий результат (7:44.75). У фіналі українець поліпшив свій час, оновивши свій же попередній рекорд України з 7:41.28 хв. до 7: 40.05 хв. При цьому, в фіналі він поступився Боббі Фінке з США і Флоріанові Веллброку з Німеччини.

ЧС-2022. 800 метрів. Вільний стиль. фінал

1. Боббі Фінке (США) - 7:39.36

2. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 7:39.63

3. Михайло Романчук (Україна) - 7:40.05

Карен Агабекян
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Михайло Романчук

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