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«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла

Плавець взяв бронзу в дебютному виступі на континентальній першості на відкритій воді
Плавання
13:25
«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
Фото: Instagram

Михайло Романчук завоював бронзу в першому виступі в рамках чемпіонату світу на дистанції 5 км. Нагорода за заплив на відкритій воді стала першою в історії України.

Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук в своєму Instagram привітала чоловіка з вдалим виступом у Будапешті:

Мій герой. Друга медаль на чемпіонаті світу. Люблю тебе.

Нагадаємо, що заключною для українця в Угорщині стане дистанція 10 км.

Олег Шумейко-молодший
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Марина Бех-Романчук Михайло Романчук

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