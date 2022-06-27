«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла

Плавець взяв бронзу в дебютному виступі на континентальній першості на відкритій воді

Фото: Instagram

Михайло Романчук завоював бронзу в першому виступі в рамках чемпіонату світу на дистанції 5 км. Нагорода за заплив на відкритій воді стала першою в історії України.



Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук в своєму Instagram привітала чоловіка з вдалим виступом у Будапешті:

Мій герой. Друга медаль на чемпіонаті світу. Люблю тебе.

Нагадаємо, що заключною для українця в Угорщині стане дистанція 10 км.