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Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»
Український плавець переживає через війну та обстріли українських міст
20:01
Призер Олімпійських ігор в Токіо Михайло Романчук розповів про вплив війни на свій психологічний стан.
«Все, що відбувається в Україні – це моральний удар. Це моя країна і моя земля.
Я завжди стежу за тим, що відбувається з нашими військовими і нашими людьми. Тому, звичайно, коли прилітає до Одеси, Миколаїва або ще кудись, я відразу читаю про це і дивуюся, як взагалі таке можливо.
Скажу, що емоційний стан дійсно важкий, навіть якщо це не твоє рідне місто. Це ненормально, коли в сучасному світі йде війна і гинуть люди від того, що в їх будинок потрапила ракета.
Сподіваюся, що ми скоріше виграємо, все закінчиться, і Україна буде жити ще краще, ніж це було до війни».
Нагадаємо, українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів.
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