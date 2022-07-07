Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»

Призер Олімпійських ігор в Токіо Михайло Романчук розповів про вплив війни на свій психологічний стан.



Я завжди стежу за тим, що відбувається з нашими військовими і нашими людьми. Тому, звичайно, коли прилітає до Одеси, Миколаїва або ще кудись, я відразу читаю про це і дивуюся, як взагалі таке можливо.

Скажу, що емоційний стан дійсно важкий, навіть якщо це не твоє рідне місто. Це ненормально, коли в сучасному світі йде війна і гинуть люди від того, що в їх будинок потрапила ракета.

Сподіваюся, що ми скоріше виграємо, все закінчиться, і Україна буде жити ще краще, ніж це було до війни».