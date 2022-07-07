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Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»

Український плавець переживає через війну та обстріли українських міст
Плавання
20:01
Романчук: «Емоційний стан дійсно важкий»

Призер Олімпійських ігор в Токіо Михайло Романчук розповів про вплив війни на свій психологічний стан.

«Все, що відбувається в Україні – це моральний удар. Це моя країна і моя земля.

Я завжди стежу за тим, що відбувається з нашими військовими і нашими людьми. Тому, звичайно, коли прилітає до Одеси, Миколаїва або ще кудись, я відразу читаю про це і дивуюся, як взагалі таке можливо.

Скажу, що емоційний стан дійсно важкий, навіть якщо це не твоє рідне місто. Це ненормально, коли в сучасному світі йде війна і гинуть люди від того, що в їх будинок потрапила ракета.

Сподіваюся, що ми скоріше виграємо, все закінчиться, і Україна буде жити ще краще, ніж це було до війни».

Нагадаємо, українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів.

Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Михайло Романчук

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