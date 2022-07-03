Українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів
Українські спортсмени вимагають від FINA виключення росіянки Марії Полякової з комісії атлетів. Відкритий лист в своєму Instagram опублікував член комісія атлетів LEN Андрій Говоров:
FINA оголосила про входження представниці росії до комітету спортсменів.
130 днів війни, яка все ще триває.
російська федерація продовжує щоденні обстріли мирних жителів – помирають люди.
Україна втрачає своїх спортсменів та тренерів.
Ми оплакували колишнього капітана збірної з водного поло Євгена Обедінського, який загинув у Маріуполі.
Зруйновано 95 об’єктів спортивної інфраструктури, серед них – басейни в Маріуполі та Харкові.
Не існує рівних можливостей для українських спортсменів, адже вони не здатні тренуватися та знаходитися в безпеці.
Ми за повагу до істинних людських та олімпійських цінностей. Ми за чесну гру. Спорт – це інструмент миру.
рф не повинна мати права брати участь у спортивних змаганнях та представляти інтереси інших спортсменів. Ми, українські спортсмени, просимо негайно відсторонити представницю рф Марію Полякову від членства у комісії FINA та позбавити спортсменку права голосу в ній.
Нагадаємо, що Михайло Романчук завоював дві медалі на чемпіонаті світу-2022.