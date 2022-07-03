Українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів

Українські спортсмени вимагають від FINA виключення росіянки Марії Полякової з комісії атлетів. Відкритий лист в своєму Instagram опублікував член комісія атлетів LEN Андрій Говоров:



130 днів війни, яка все ще триває.

російська федерація продовжує щоденні обстріли мирних жителів – помирають люди.

Україна втрачає своїх спортсменів та тренерів.

Ми оплакували колишнього капітана збірної з водного поло Євгена Обедінського, який загинув у Маріуполі.

Зруйновано 95 об’єктів спортивної інфраструктури, серед них – басейни в Маріуполі та Харкові.

Не існує рівних можливостей для українських спортсменів, адже вони не здатні тренуватися та знаходитися в безпеці.

Ми за повагу до істинних людських та олімпійських цінностей. Ми за чесну гру. Спорт – це інструмент миру.

рф не повинна мати права брати участь у спортивних змаганнях та представляти інтереси інших спортсменів. Ми, українські спортсмени, просимо негайно відсторонити представницю рф Марію Полякову від членства у комісії FINA та позбавити спортсменку права голосу в ній.