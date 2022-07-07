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Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»

Михайло зазначив, що спочатку кілька разів захворів, а потім почалася війна
Плавання
20:28
Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»

Призер Олімпійських ігор в Токіо Михайло Романчук оцінив свої виступи в сезоні.

«Я більше задоволений (результатом на ЧС), бо рік видався надзвичайно складний. З вересня 2021 року він йшов не так як треба. Спочатку одна хвороба, проблеми зі здоров’ям, після Нового Року я другий раз захворів з температурою під 39, і потім у лютому почалася війна. І я також зупиняв тренування. Тобто я сезон починав три рази. У деякі моменти навіть були думки – кинути плавання. Тому що воно якось все взагалі не складалося. Скажу, що чемпіонат світу склався досить непогано, як для спортсмена, який роздумував завершити свою кар’єру.

Виступом у басейні на чемпіонаті світу в Будапешті я задоволений 50/50. У зв’язку з тим, що на 800 метрах вільним стилем я виступив з рекордом України і було все класно – третє місце. Але на дистанції 1500 метрів, щось склалося не так. Все ж таки дуже важкі морально змагання, у зв’язку з війною, яка відбувається в Україні. Важко зосередитись через це, але нічого. Те, що не вбиває нас, робить нас сильніше. Скажімо, це морально та ментально зміцнить мене.

Виступами на відкритій воді задоволений на всі сто відсотків. Все ж таки є історична медаль для України. Звичайно, на 10-кілометровій дистанції також хотілося поборотись за нагороди. Але все ж я тільки розпочав цей шлях і потрібна практика та досвід. Саме тому ми працюємо над цим і сподіваюсь, що до Олімпіади в Парижі на дистанцію 10 кілометрів дійду з багажем досвіду і гарними результатами».

Нагадаємо,Романчук розповів, як на нього психологічно тисне війна в Україні.

Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Михайло Романчук

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