Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»

Призер Олімпійських ігор в Токіо Михайло Романчук оцінив свої виступи в сезоні.



Виступом у басейні на чемпіонаті світу в Будапешті я задоволений 50/50. У зв’язку з тим, що на 800 метрах вільним стилем я виступив з рекордом України і було все класно – третє місце. Але на дистанції 1500 метрів, щось склалося не так. Все ж таки дуже важкі морально змагання, у зв’язку з війною, яка відбувається в Україні. Важко зосередитись через це, але нічого. Те, що не вбиває нас, робить нас сильніше. Скажімо, це морально та ментально зміцнить мене.

Виступами на відкритій воді задоволений на всі сто відсотків. Все ж таки є історична медаль для України. Звичайно, на 10-кілометровій дистанції також хотілося поборотись за нагороди. Але все ж я тільки розпочав цей шлях і потрібна практика та досвід. Саме тому ми працюємо над цим і сподіваюсь, що до Олімпіади в Парижі на дистанцію 10 кілометрів дійду з багажем досвіду і гарними результатами».