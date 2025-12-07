Шеремет — срібний призер чемпіонату Європи з плавання на короткій воді
18-річний українець встановив юніорський світовий рекорд, показавши час — 20,81 с
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Український плавець Нікіта Шеремет завоював срібну медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді на дистанції 50 м вільним стилем.
Нікіта фінішував другим із результатом 20,81 с, встановивши новий рекорд України та юніорський світовий рекорд.
Перемогу на дистанції здобув хорват Єре Грібар, а друге місце разом із Шереметом розділив призер Олімпіади-2024 та чемпіон світу Максім Грюссе.
18-річний українець побив два рекорди в одному запливі.
