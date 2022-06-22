Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Українець зазначив, що в світі забувають про те, що в Україні війна
16:58
Михайло Романчук / Фото: НОК України
Український плавець Михайло Романчук розповів про завойовану бронзу чемпіонату світу на дистанції 800 метрів вільним стилем.
«Це найважча медаль у моїй кар’єрі – як морально, так і фізично. Усе надзвичайно важко, ще починаючи з моменту виїзду з України. Ти постійно думаєш про неї, читаєш новини, постійно відчуваєш тривогу. Потім уже поступово адаптуєшся, розумієш, що треба далі готуватись. Басейн – це все-таки моя лінія фронту, і я повинен показувати всьому світу, хто є українці. Цей спектр емоцій – він бурлить усередині, як вулкан.
Авжеж, усі журналісти та спортсмени запитують про Україну та моє перебування в Німеччині. Я постійно кажу про те, що люди по всьому світу починають забувати, що в Україні йде війна. Вона не закінчилась, вона продовжується. Про це не треба забувати, нам потрібна допомога. Адже ми не захищаємо не тільки себе і свій дім, а й усю Європу та світ. Ми будемо боротись до кінця».
Нагадаємо, раніше Романчук показав кращий результат в кваліфікації, але в фіналі був третім.
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