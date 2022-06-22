Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»

Михайло Романчук / Фото: НОК України

Український плавець Михайло Романчук розповів про завойовану бронзу чемпіонату світу на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Авжеж, усі журналісти та спортсмени запитують про Україну та моє перебування в Німеччині. Я постійно кажу про те, що люди по всьому світу починають забувати, що в Україні йде війна. Вона не закінчилась, вона продовжується. Про це не треба забувати, нам потрібна допомога. Адже ми не захищаємо не тільки себе і свій дім, а й усю Європу та світ. Ми будемо боротись до кінця».