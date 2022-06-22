Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:30
TOTAL COMBAT
19:30
Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»

Українець зазначив, що в світі забувають про те, що в Україні війна
Плавання
16:58
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Михайло Романчук / Фото: НОК України

Український плавець Михайло Романчук розповів про завойовану бронзу чемпіонату світу на дистанції 800 метрів вільним стилем.

«Це найважча медаль у моїй кар’єрі – як морально, так і фізично. Усе надзвичайно важко, ще починаючи з моменту виїзду з України. Ти постійно думаєш про неї, читаєш новини, постійно відчуваєш тривогу. Потім уже поступово адаптуєшся, розумієш, що треба далі готуватись. Басейн – це все-таки моя лінія фронту, і я повинен показувати всьому світу, хто є українці. Цей спектр емоцій – він бурлить усередині, як вулкан.

Авжеж, усі журналісти та спортсмени запитують про Україну та моє перебування в Німеччині. Я постійно кажу про те, що люди по всьому світу починають забувати, що в Україні йде війна. Вона не закінчилась, вона продовжується. Про це не треба забувати, нам потрібна допомога. Адже ми не захищаємо не тільки себе і свій дім, а й усю Європу та світ. Ми будемо боротись до кінця».

Нагадаємо, раніше Романчук показав кращий результат в кваліфікації, але в фіналі був третім.


Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Михайло Романчук

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
Плавання
07:42
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Плавання
21 червня 20:05
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Плавання
20 червня 14:14
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Плавання
15 червня 19:08

Новини: Плавання

Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
Романчук: «Це найважча медаль в моїй кар'єрі – як морально, так і фізично»
16:58
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
Романчук після бронзи чемпіонату світу: «Перший крок зроблено. Далі – більше»
07:42
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
Мілак встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 м батерфляєм
21 червня 21:11
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
Романчук завоював бронзу чемпіонату світу з рекордом України
21 червня 20:05
Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині
Чеккон встановив світовий рекорд в плаванні 100 м на спині
20 червня 21:25
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
Романчук вийшов у фінал 800 м вільним стилем, показавши найкращий час в кваліфікації ЧС-2022
20 червня 14:14
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
Перший виступ на відкритій воді на чемпіонаті світу Романчука. Відомий склад збірної України на змагання в Угорщині
15 червня 19:08
Чому варто зайнятися плаванням? 6 переконливих плюсів вправ на воді
Чому варто зайнятися плаванням? 6 переконливих плюсів вправ на воді
09 червня 18:27
Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді
Романчук завоював срібло на дебютних змаганнях на відкритій воді
21 травня 18:18
Всі новини

Популярні новини

Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Всі новини