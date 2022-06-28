Романчук: «Це перша медаль на відкритій воді для України»

Український плавець Михайло Романчук прокоментував бронзу чемпіонату світу з водних видів спорту, яку він завоював у запливі на 5 км на відкритій воді.

Українця цитує портал len.eu:

Звичайно, я припустився деяких помилок, були деякі зигзаги і інші речі, але я буду вчитися на них. Моя сім'я була тут, я хотів зробити їх щасливими, і я вдячний, що вони були тут сьогодні. Це перша медаль на відкритій воді для України, і я сподіваюся, що це багато значить для України».