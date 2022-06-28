Романчук – про першу медаль ЧС України на відкритій воді: «Щасливий творити історію для моєї країни»
Романчук: «Це перша медаль на відкритій воді для України»
Українець прокоментував історичну бронзу чемпіонату світу з водних видів спорту
22:50
Український плавець Михайло Романчук прокоментував бронзу чемпіонату світу з водних видів спорту, яку він завоював у запливі на 5 км на відкритій воді.
Українця цитує портал len.eu:
«Моя мета полягала в тому, щоб плисти якомога швидше, і, в цілому, це була хороша гонка. Це був мій дебют на відкритій воді, і якщо подивитися на це з цієї точки зору, я можу бути задоволений цією медаллю.
Звичайно, я припустився деяких помилок, були деякі зигзаги і інші речі, але я буду вчитися на них. Моя сім'я була тут, я хотів зробити їх щасливими, і я вдячний, що вони були тут сьогодні. Це перша медаль на відкритій воді для України, і я сподіваюся, що це багато значить для України».
Марина Бех-Романчук також привітала чоловіка з успішним виступом на чемпіонаті світу.
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