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Романчук: «Це перша медаль на відкритій воді для України»

Українець прокоментував історичну бронзу чемпіонату світу з водних видів спорту
Плавання
22:50
Романчук: «Це перша медаль на відкритій воді для України»

Український плавець Михайло Романчук прокоментував бронзу чемпіонату світу з водних видів спорту, яку він завоював у запливі на 5 км на відкритій воді.

Українця цитує портал len.eu:

«Моя мета полягала в тому, щоб плисти якомога швидше, і, в цілому, це була хороша гонка. Це був мій дебют на відкритій воді, і якщо подивитися на це з цієї точки зору, я можу бути задоволений цією медаллю.

Звичайно, я припустився деяких помилок, були деякі зигзаги і інші речі, але я буду вчитися на них. Моя сім'я була тут, я хотів зробити їх щасливими, і я вдячний, що вони були тут сьогодні. Це перша медаль на відкритій воді для України, і я сподіваюся, що це багато значить для України».

Марина Бех-Романчук також привітала чоловіка з успішним виступом на чемпіонаті світу. 

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Михайло Романчук

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